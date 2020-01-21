Нужны техника и продукты. Спикер АКЗС призвал помочь югу региона

Председатель алтайского парламента Александр Романенко на еженедельном совещании поднял вопрос оказания помощи целому ряду населенных пунктов в южной части региона, которые из-за заметенных метелью дорог потеряли сообщение с райцентрами.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Змеиногорском, Курьинском, Локтевском, Поспелихинском, Топчихинском и Третьяковском районах.

"Даже сам Змеиногорск просит помощи, – констатировал спикер АКЗС. – Люди просто не могут пробиться по улицам и даже зайти в дома – замело все под самую крышу".

По его словам, он уже предварительно обсудил с министром транспорта Александром Дементьевым вопрос перенаправления части снегоуборочной техники с трасс в Змеиногорск и отдаленные села.

Кроме того, необходимо проверить условия снабжения продуктами первой необходимости и продовольствия в отрезанных от остального мира селах, поселках и деревнях.

"Перед лицом стихии мы должны объединять усилия", – заключил Романенко.

Напомним, метель бушевала на территории Алтайского края с 17 января. Было перекрыто свыше десятка трасс. Автолюбителей призывали по возможности вообще не садиться за руль.