Нужны техника и продукты. Спикер АКЗС призвал помочь югу региона

Председатель алтайского парламента Александр Романенко на еженедельном совещании поднял вопрос оказания помощи целому ряду населенных пунктов в южной части региона, которые из-за заметенных метелью дорог потеряли сообщение с райцентрами.
По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Змеиногорском, Курьинском, Локтевском, Поспелихинском, Топчихинском и Третьяковском районах.
"Даже сам Змеиногорск просит помощи, – констатировал спикер АКЗС. – Люди просто не могут пробиться по улицам и даже зайти в дома – замело все под самую крышу".
По его словам, он уже предварительно обсудил с министром транспорта Александром Дементьевым вопрос перенаправления части снегоуборочной техники с трасс в Змеиногорск и отдаленные села.
Кроме того, необходимо проверить условия снабжения продуктами первой необходимости и продовольствия в отрезанных от остального мира селах, поселках и деревнях.
"Перед лицом стихии мы должны объединять усилия", – заключил Романенко.
Напомним, метель бушевала на территории Алтайского края с 17 января. Было перекрыто свыше десятка трасс. Автолюбителей призывали по возможности вообще не садиться за руль.
Комментарии
А где эти веселые ребята, студенты - снежные десантники? Их что, тож замело или никак сессию сдать не могут? Соберите их и отправьте снежок ковырять. Как раз их тема.
И молодогвардейцев туда и "доблестный народный фронт".
Вот и будет им реальная работа, а не бла-бла-бла.
Преаритетный праймирис не помогает?
и томенко в росгвардией!
21.01.2020 08:39
- гость -
Ничего там студенты не наковыряют. В селах к югу края 3 метра снега минимум.
а почему бы военным не помочь в трудной ситуации? танк прокатился бы по переметам - и дорога пробита! делов-то!
21.01.2020 09:02
- гость -
Это в СССР было -народ и армия едины, а сейчас каждый сам за себя.
Да и некогда им, у них учения, они готовятся к войне. Вот только с кем - ?
Мне вот одному интересно, прочему власть не обращается за помощью к военным, МЧС, к соседним регионам, к той же мааааскве? Или боятся потревожить? Или как всегда - нет денег?
А и правда, давайте объединимся, перед лицом, и отправим это Романенко к такой-то матери, вместе с его ЕР.
А идея хорошая. Военной технике всё это расчистить раз плюнуть. Заодно потренировались бы в настоящих зимних условиях.
Если подвалит на этой неделе, то будет вообще коллапс.