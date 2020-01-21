Кружки IKEA оказались токсичными. Покупателей просят вернуть товар

Покупателей призывают вернуть пластмассовые дорожные кружки Troligtvis, произведенные IKEA, так как они оказались опасными для здоровья, сообщает компания-производитель.

Тестирование показало, что в них превышен уровень дибутилфталата, который используется, в частности, в качестве репеллента. Для владельцев такой посуды их использование чревато нарушениями в иммунной системе.

Речь идет о бежевых, розовых и синих кружках, которые были в продаже с октября 2019 года. На них есть надпись Made in India. Принимать токсичную посуду будут в магазинах IKEA. Ее стоимость полностью возместят.