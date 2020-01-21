Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 21 января по данным на 8:50. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 4 балла (местами затруднения).

В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспекты Ленина, Красноармейский и Космонавтов, а также улицы Кутузова, Северо-Западная, Попова, Малахова, Солнечная Поляна, Власихинская, Павловский и Змеиногорский тракты.

Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП и обрушившаяся 17 января на краевую столицу метель, последствия которой до сих пор устраняют. Ее назвали крупнейшей за последние пять лет.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".