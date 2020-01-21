Пожилая жительница Барнаула отсудила 150 тысяч у автоперевозчика

Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу одного из перевозчиков Барнаула на снижение суммы компенсации морального вреда пожилой горожанке.
Как сообщают в алтайской прокуратуре, установлено, что в ноябре 2018 года водитель автобуса не убедился, что все пассажиры вышли из салона, и закрыл двери. В результате 77-летняя женщина выпала на дорогу и получила травмы средней тяжести.
Индустриальный районный суд постановил взыскать с перевозчика 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фирма подала апелляцию, посчитав сумму завышенной. Однако судьи отклонили жалобу. Прежнее решение осталось в силе.
Комментарии
Вечно торопятся, летят варвары.
Сегодня на исакова такой умник, пробка была перед школой, но хоть чуть чуть ехали. и тут гаЭлька по встречке пролетела до места аварии и закупорила всё. стояли минут 15 пока просунулась газелька и снова поток машин поехал. Ну не урод ли?Ну почему нельзя таких вот отстреливать?
21.01.2020 10:21
krash
А что не вышел? Постучал бы ему по кабине кулаком.
Хороший прецедент. Помогла, наверное, прокуратура. Сама то побегала бы, сначала адвокатам 100 тысяч отдала бы и еще бы проиграла. А с прокуратурой попроще
Свидетелей не нашла бы, сказали сама виновата, он нормально поехал, она сама шары забычила. А с прокуратурой так сказать сложней