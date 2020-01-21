Пожилая жительница Барнаула отсудила 150 тысяч у автоперевозчика

Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу одного из перевозчиков Барнаула на снижение суммы компенсации морального вреда пожилой горожанке.

Как сообщают в алтайской прокуратуре, установлено, что в ноябре 2018 года водитель автобуса не убедился, что все пассажиры вышли из салона, и закрыл двери. В результате 77-летняя женщина выпала на дорогу и получила травмы средней тяжести.

Индустриальный районный суд постановил взыскать с перевозчика 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фирма подала апелляцию, посчитав сумму завышенной. Однако судьи отклонили жалобу. Прежнее решение осталось в силе.