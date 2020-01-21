На 20°C выше нормы. В Сибири ожидают экстремально теплые итоги зимы

По итогам нынешней зимы средний температурный показатель в Восточной Сибири будет на 20 градусов выше, чем обычно, заявил РИА "Новости" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с переносом теплого воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. Раньше он редко достигал Восточной Сибири, и его воздействие было минимальным. Сейчас же он воздействует на погоду там постоянно.

Восточно-Сибирский антициклон, который определял климат на этой территории, сейчас попросту отсутствует. В связи с этим Вильфанд прогнозирует дальнейшее потепление.

"Все тепло, которое до этого было связано с этим же процессом, все изменения я могу описать так: было там очень тепло, а будет экстремально тепло, – дал прогноз главный синоптик страны. – Представьте, аномалия – это 8-10 градусов выше нормы, а тут 20 градусов – это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать".

Отметим, что к Восточной Сибири относят Иркутскую область, Красноярский и Забайкальский края, Бурятию, Туву и Якутию. Алтайский край и Республика Алтай – это уже Западная Сибирь.

Ранее синоптики дали прогноз, что зима 2019/20 войдет в историю как самая теплая за последние 130 лет. Холода еще придут, но они уже не смогут предотвратить установление рекордно высокой средней температуры по России.

Первые месяцы весны также порадуют теплом, а к маю погода приблизится к своим обычным для этого времени показателям, прогнозируют специалисты.

Напомним, декабрь 2019 года попал в десятку самых снежных месяцев в Барнауле за все годы метеонаблюдений.