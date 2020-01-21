На 20°C выше нормы. В Сибири ожидают экстремально теплые итоги зимы

По итогам нынешней зимы средний температурный показатель в Восточной Сибири будет на 20 градусов выше, чем обычно, заявил РИА "Новости" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что это связано с переносом теплого воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. Раньше он редко достигал Восточной Сибири, и его воздействие было минимальным. Сейчас же он воздействует на погоду там постоянно.
Восточно-Сибирский антициклон, который определял климат на этой территории, сейчас попросту отсутствует. В связи с этим Вильфанд прогнозирует дальнейшее потепление.
"Все тепло, которое до этого было связано с этим же процессом, все изменения я могу описать так: было там очень тепло, а будет экстремально тепло, – дал прогноз главный синоптик страны. – Представьте, аномалия – это 8-10 градусов выше нормы, а тут 20 градусов – это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать".
Отметим, что к Восточной Сибири относят Иркутскую область, Красноярский и Забайкальский края, Бурятию, Туву и Якутию. Алтайский край и Республика Алтай – это уже Западная Сибирь.
Ранее синоптики дали прогноз, что зима 2019/20 войдет в историю как самая теплая за последние 130 лет. Холода еще придут, но они уже не смогут предотвратить установление рекордно высокой средней температуры по России.
Первые месяцы весны также порадуют теплом, а к маю погода приблизится к своим обычным для этого времени показателям, прогнозируют специалисты.
Напомним, декабрь 2019 года попал в десятку самых снежных месяцев в Барнауле за все годы метеонаблюдений.
Комментарии
Типа должно быть -35, а будет - 15. И так и так холодно. Вот если бы +20, вот тогда должна быть паника.
Амик, остановитесь, включите здравый смысл.
"Этой зимой в Восточной Сибири будет на 20 градусов теплее" - это бред, ровно как и в новостях пишут что "В России этой зимой нет снега".
Теплее на 20 градусов - это в отдельные дни, которых несколько в году. А вся зима даже на 5 градусов будет вряд ли теплее.
Вот прогноз отклонений температуры на ближайшие 5 суток.
А за бОльший период все намного скромнее и показатели сглаживаются.
Вот прогноз на 5 суток
https://meteoinfo.ru/t-5days
Бредятина. Достаточно зайти на местный сайт погоды. Температура держится около нормы многолетних значений с вариациями плюс или минус 10.
Зеленая линия это текущая температура.
Тем временем в стратосфере рекордное похолодание до -96 градусов.
Наверное все это как-то связано.
21.01.2020 10:49
- гость -
не бреши
Достигнув на высоте около 40 км значения около 0 °C, температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой. Плотность воздуха в стратосфере в десятки и сотни раз меньше, чем на уровне моря.