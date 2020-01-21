Сибирячка бросила новорожденного в подъезде

Жильцы одного из многоквартирных домов Томска обнаружили в подъезде младенца. Девочка была абсолютно обнаженной. Как сообщают в Следственном комитете по Томской области, если бы не жильцы, ребенок бы погиб. Девочке оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Установлено, что женщина родила девочку в этом же подъезде. Сейчас мать ищут правоохранители.

Как уже сообщал amic.ru, в июле 2019 года жительница Бийска убила свою 11-месячную дочь и оставила тело ребенка в подъезде. По словам женщины, она желала дочери смерти за то, что та "отнимала много времени".