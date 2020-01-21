Бийчане прорыли тоннель в сугробе, чтобы ходить по тротуару

Жители алтайского наукограда прокопали тоннель в сугробе в переулке Байкальском. Фотографию выложили в паблике "Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

"Те, кто там не живут, не знают, что к остановке приходится идти прямо по проезжей части... этот "тоннель" сделали для детей. Высота сугроба там около двух метров", – пояснила назначение "сооружения" местная жительница.

Многие бийчане со сдержанным позитивом восприняли "творение". Некоторые уверены, что оно должно напомнить властям об их обязанности вовремя убирать снег.

Однако нашлись и те, кто посчитал тоннель небезопасным, так как его "крыша" может обрушиться на ребенка.