Пассажиропоток в Барнауле на фоне проблем отрасли за год вырос на 10%

Пассажирский поток в общественном транспорте Барнаула в 2019 году вырос на 10%. Такая положительная тенденция произошла впервые за несколько лет. До этого количество пассажиров только падало.

Как сообщает пресс-служба мэрии, благодаря системе электронной оплаты общий пассажиропоток за ушедший год составил более 82 млн поездок, что на 10% больше показателя 2018 года.

Также увеличилось количество пользователей электронных средств платежа – в 2019 году их реализовано более 83 тысяч, из них более 61 тысячи – льготные транспортные карты. В целом безналичный расчет в общественном транспорте увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза.

Отрасль до сих пор находится в кризисе. Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%. Из-за этого мэрия краевой столицы закрыла сразу несколько маршрутов.

Барнаул может попасть в федеральную программу по обновлению подвижного состава. Сейчас ее разрабатывают в правительстве РФ и ВЭБ. Предполагается, что 25 самых крупных городов страны получат 150 миллиардов на новые автобусы и трамваи. Барнаулу в данный момент на обновление системы необходимо около 22 миллиардов.