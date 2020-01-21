Роспотребнадзор: риск проникновения коронавируса из Китая невелик

Возможность завоза в Россию обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV невелика. Однако полностью исключать такое развитие событий нельзя.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ, на данный момент врачи Поднебесной выявили 217 заболевших этим вирусом. Четверо скончались.

По данным Роспотребнадзора, Россию ежегодно посещает более полутора миллионов гостей из КНР. Поэтому завоз в страну коронавируса 2019-nCoV исключать полностью нельзя, как и появление любого другого типа заболеваний. Однако даже если вирус и проникнет на территорию России, вероятность его распространения можно оценить как низкую, уверены врачи.

При этом новый вирус вызвал беспокойство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду, 22 января, ВОЗ соберется на экстренное заседание. Специалисты намерены установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, и займутся выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.

Добавим, что к основным симптомам нового коронавируса специалисты относят температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. В дальнейшем у заболевших может появиться одышка.