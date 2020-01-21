Виктор Томенко поручил расчистить дороги до отдаленных алтайских сел

Отдаленные села Алтайского края, отрезанные от внешнего мира мощными метелями, должны быть обеспечены всем необходимым, подчеркнул губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании.
Необходимо в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение. Для этого глава региона поручил Минтрансу принять дополнительные меры.
Ведется постоянный мониторинг ситуации. По последним данным, запасы продуктов сформированы.
Глава регионального Минтранса Александр Дементьев уточнил, что на расчистку некоторых дорог потребуется несколько дней. Все работы планируют завершить завтра, 22 января.
Напомним, ранее с призывом привлечь дополнительную технику для расчистки дорог к отдаленным населенным пунктам выступил спикер АКЗС Александр Романенко.
Комментарии
Дороги, расчищайтесь! Раз-два.
Продукты, доставляйтесь! Раз-два.
Если 22 расчистят, 23 опять всё заметёт
Ой.......мы уже видели как он инспектировал качество очистки городских дорог. нуну ....
Вот такими поступками люди и теряют веру в власть.
А вы думаете она ещё (Вера) у кого-то осталась ?
Губернатор....ты хоть город краевой бы очистил...
А без его поручений не расчистят?
Сколько же дармоедов на фото...
Зря вы так на них ! Они сидят думают как без солярки тремя тракторами город и сёла почистить
Про снег: "Не виноватая я! Он сам пошёл!"
Одно не понятно, зачем поручать то, что и так должно выполняться без всяких поручений и указаний. Живем в Сибири, но видимо за несколько месяцев лета и осень забываем, что иногда идет снег, а иногда очень сильно.
Такие хозяйствователи. У доброго хозяина всегда лопата и пешня наготове. А у этих "стратегии" и "проэкты" только в тухлых мозгах.
сколько их там на фото? и они ВСЕ сидят думаю и поручают то, что и так должно быть сделано!!!