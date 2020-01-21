29-летний житель Кош-Агачского района набросился на жену после того, как она отказалась убирать в доме, сообщает МВД по Республике Алтай.
Попытка переложить обязанности на мужа оказалась неудачной – мужчина в гневе схватил супругу за шею, прижал ее к стене и принялся душить, угрожая убийством.
К счастью, он быстро успокоился и вышел проветриться. 26-летняя селянка тут же позвонила в полицию и рассказала о случившемся.
Хозяина дома оперативно задержали полицейские. Он признался в содеянном, пояснив, что на это его толкнула неприязнь к женщине. За угрозу убийством против него возбудили уголовное дело.
Комментарии
Да как она смела отказать???!!! )))))
Нет ну тварь конечно, ну разос...лись, возьмите и разойдитесь, че жизнь гробить друг другу с заявлениями и прочее. Баба - тварь.
На Алтае муж едва не задушил жену за отказ убирать в доме
А за отказ вообще задушил бы
Он так на ней и женился, она отказать ему боялась
Теперь станет хозяйкой неубранной квартиры мужа
Гнать надо хозяюшку такую, а не душить.