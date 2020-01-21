На Алтае муж едва не задушил жену за отказ убирать в доме

29-летний житель Кош-Агачского района набросился на жену после того, как она отказалась убирать в доме, сообщает МВД по Республике Алтай.

Попытка переложить обязанности на мужа оказалась неудачной – мужчина в гневе схватил супругу за шею, прижал ее к стене и принялся душить, угрожая убийством.

К счастью, он быстро успокоился и вышел проветриться. 26-летняя селянка тут же позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

Хозяина дома оперативно задержали полицейские. Он признался в содеянном, пояснив, что на это его толкнула неприязнь к женщине. За угрозу убийством против него возбудили уголовное дело.