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11 иностранцев погибли при пожаре в Томской области

, ИА "Амител"
Причины трагедии выясняют следователи
Фото: СУ СКР по Томской области

Фото: СУ СКР по Томской области

11 человек погибли при пожаре в поселке Причулымском (Асиновский район) в Томской области, сообщает региональное СУ СКР.

Возгорание произошло в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном доме. Площадь горения составила 208 кв. метров.

При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 11 человек. Следователи предварительно выяснили, что это иностранные граждане. Только двум людям удалось вовремя выбраться из строения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.01.2020 13:10
- гость -

поджог с целью ограбления?

21.01.2020 13:12
- гость -

21.01.2020 13:10
- гость -
поджог с целью ограбления?

Узбеков?

21.01.2020 13:18
- гость -

21.01.2020 13:12
- гость -

узбеки не иностранцы для меня, хотябы писали что выходцы из ближнего зарубежья....

21.01.2020 14:04
- гость -

А таджики?

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