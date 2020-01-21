11 иностранцев погибли при пожаре в Томской области

11 человек погибли при пожаре в поселке Причулымском (Асиновский район) в Томской области, сообщает региональное СУ СКР.

Возгорание произошло в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном доме. Площадь горения составила 208 кв. метров.

При ликвидации ЧП спасатели обнаружили тела 11 человек. Следователи предварительно выяснили, что это иностранные граждане. Только двум людям удалось вовремя выбраться из строения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.