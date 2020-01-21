Жителям Алтайского края разрешат митинговать у зданий администраций

Парламент Алтайского края готовится отменить запрет на проведение митингов и других подобных мероприятий рядом со зданиями органов государственной и местной власти. Поправки в закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края" внесут на сессии в следующий четверг, 30 января.

Поводом для отмены стал прецедент в Республике Коми. Закон этого региона, запрещающий проводить митинги ближе 50 метров от зданий власти, проверил Конституционный суд РФ. Это произошло в конце 2019 года.

"Суд признал, что запрет проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые органами государственной власти республики, органами местного самоуправления и государственными учреждениями, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов России", – цитирует председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова пресс-служба парламента.

В Алтайском крае в законе тоже есть такое ограничение: запрещается проводить публичные мероприятия ближе 50 метров от зданий, занимаемых правительством Алтайского края, администрациями муниципальных образований, располагающихся на территории Алтайского края, за исключением случаев проведения шествий и демонстраций. А еще запрет касается зданий и территорий МВД, УФСИН, Минобороны, ФСБ, прокуратуры, Следкома, МЧС. Оба этих пункта будут отменены. И потом там можно будет проводить митинги и пикеты. Напомним, одиночные пикеты под этот запрет не попадали вообще.

При этом в краевом законе сохранятся ограничения на проведение митингов и пикетов ближе 50 метров от: