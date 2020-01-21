Хаски с вечно удивленным взглядом покорил соцсети

Фото: instagram.com/huskyhousenj
Хаски по имени Джубили с необычными глазами покорил пользователей интернета. У них всегда сохраняется округление, как будто животное чем-то сильно удивлено.
Примечательно, что нынешнего всеобщего любимца хозяин считал "гадким утенком". Как сообщает РИА "Новости", никто не хотел покупать странную собаку, и поэтому американец отдал ее в приют.
Животное провело там два года, прежде чем его фотографии попали в Сеть. После этого десятки желающих отправили заявки, чтобы принять питомца к себе.
Наиболее расторопными оказались американцы, у которых уже есть две собаки той же породы. По словам новых хозяев, их восхищает "выражение лица" Джубили.
Комментарии
На фото как раз семья которая его уже ВЗЯЛА. исправьте статью.
Как вы видите, у пары уже есть два очаровательных хаски. Им ещё предстоит подружиться с Джубили, но одно очевидно — это те самые добрые руки и любящая семья, которой давно должна была обзавестись наша героиня.