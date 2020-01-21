Хаски с вечно удивленным взглядом покорил соцсети

Фото: instagram.com/huskyhousenj

Хаски по имени Джубили с необычными глазами покорил пользователей интернета. У них всегда сохраняется округление, как будто животное чем-то сильно удивлено.

Примечательно, что нынешнего всеобщего любимца хозяин считал "гадким утенком". Как сообщает РИА "Новости", никто не хотел покупать странную собаку, и поэтому американец отдал ее в приют.

Животное провело там два года, прежде чем его фотографии попали в Сеть. После этого десятки желающих отправили заявки, чтобы принять питомца к себе.

Наиболее расторопными оказались американцы, у которых уже есть две собаки той же породы. По словам новых хозяев, их восхищает "выражение лица" Джубили.