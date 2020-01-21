Трамвай протаранил "Газель" в Барнауле. Образовалась пробка

Сразу две аварии случилось на перекрестке улиц Северо-Западная и 80-й Гвардейской Дивизии в краевой столице, сообщили подписчики паблика Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

В первой столкнулись грузовая "Газель" и трамвай. Электротранспорт протаранил боковую часть автомобиля. Во втором ДТП не поделили дорогу сразу три машины.

"Трамваи стоят в обе стороны. Пробка от Юрина до Ленина", – проинформировали барнаульцы.