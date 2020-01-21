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Школы Алтайского края начали закрывать на карантин

, ИА "Амител"
В двух образовательных учреждениях заболели свыше 20% учеников
Фото: politeka.net

Фото: politeka.net

Две школы Алтайского края закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ, сообщают "Вести Алтай". Соответствующее решение принято в связи с тем, что заболели свыше 20% учеников.

Это учебные заведения в Кулундинском и Михайловском районах. В первом заболели 120 учеников из 580. Во второй школе точное число детей, взявших больничный, пока неизвестно.

По информации Роспотребнадзора, с 6 по 12 января 12,8 тысячи жителей заболели ОРВИ. 73,8% из них – дети до 14 лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.01.2020 14:40
- гость -

текст про "вирус" убрали от греха подальше

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