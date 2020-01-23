Сибирский секрет. Что поможет уверенно водить машину зимой и экономить на топливе

Зима – суровое время не только для сибиряков, но и для их автомобилей. Если ваша машина неуверенно ведет себя на зимней дороге, протектор шин быстро изнашивается и растет расход топлива, то одной из причин может быть неверное давление в шинах. И зимой это особенно актуально. Чистая физика: газы при нагреве имеют свойство расширяться, а при понижении температуры – уменьшать свое давление. При температуре воздуха ниже нуля давление падает на 0,1-0,3 атм, а то и на целых 0,5 атм. Можно подумать, что не так уж много, и ничего страшного в этом нет. Однако это не так, изменяется управляемость машины и тормозные характеристики.

О том, насколько водитель уделяет внимание своим шинам, можно судить по протектору, который изнашивается характерным способом:

Какое давление в шинах оптимальное?

Для каждого автомобиля производители указывают свое оптимальное давление. Найти эту информацию можно на наклейке на двери автомобиля или на дверке бензобака. Рекомендуемое значение также можно уточнить в автосервисах "Подкова".

Давление в шинах автомобиля зимой необходимо проверять как минимум раз в неделю. Для измерения можно каждый раз использовать манометр, но лучше установить датчики давления в шинах.

Как выбрать надежные датчики?

Покупка оригинальных датчиков – удовольствие не из дешевых. Отличным решением станет универсальный датчик давления шин Autel TPMS 315MHz+433MHz. Датчики Autel – это полноценная копия оригинальных датчиков Schrader, Continental, Huf, TRW и др. Он устанавливается на каждое колесо вместо вентиля и передает данные по давлению в шинах.

Кому подойдет?

Датчик подойдет на все автомобили, штатно оборудованные системами контроля давления в шинах. Список марок и моделей авто, которым подойдет этот датчик, можно посмотреть здесь.

Зачем нужно постоянно контролировать и поддерживать в норме давление в шинах?

Улучшается управляемость автомобиля. При повышенном параметре давления движения авто жесткое. Пятно контакта с дорогой уменьшается – тормозной путь увеличивается. Давление в шинах ниже нормы также приводит к ухудшению управляемости авто.

При повышенном параметре давления движения авто жесткое. Пятно контакта с дорогой уменьшается – тормозной путь увеличивается. Давление в шинах ниже нормы также приводит к ухудшению управляемости авто. Экономия на расходе топлива. При пониженном давлении в шинах возрастает расход топлива до 1-1,5 л на 100 км.

При пониженном давлении в шинах возрастает расход топлива до 1-1,5 л на 100 км. Шины прослужат дольше. При пониженном давлении воздуха в шине увеличивается трение покрышки о поверхность, что приводит к ее нагреву и преждевременному разрушению. На перекачанных шинах протектор быстрее разрушается о неровности дороги.

Средний срок службы датчика, в зависимости от условий эксплуатации, составляет 5-7 лет, что свидетельствует о высоком качестве датчиков Autel.

Надежность датчиков подкрепляется гарантией: 2 года с момента их приобретения в магазинах "Подкова".

Цена датчика – 2 500 р. Там же, в "Подкове", проведут установку датчика и сделают все необходимые настройки за 250 рублей. Таким образом, комплект датчиков вместе с установкой обойдется в 11 000 рублей.

Помните, нормальное давление в шинах – это не только экономия на топливе, ремонте подвески, а также покупке покрышек, но прежде всего – это залог вашей безопасности на дороге.

Где купить?

Купить датчики давления шин можно в магазине по адресу: Барнаул, ул. Покровская, 7, и на сайте: podkova22.ru.

Удачи вам на дорогах!

Магазин "Подкова"

Сайт podkova22.ru

Телефон: 8 (3852) 22- 33- 46.