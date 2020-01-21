Жителей Алтайского края предупреждают о двух днях непогоды

На территории Алтайского края днем 23 января и сутки 24 числа установится непогода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В частности, синоптики ожидают сильную гололедицу, усиление ветра до 18-23 м/с, обильные снегопады. Местами возможны продолжительные метели и снежные заносы.

В связи с этим региональное управление МЧС напоминает водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов.