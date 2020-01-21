Стало известно, когда расчистят проезд к 25 селам в Алтайском крае

На сегодняшнее утро, 21 января, 25 сел Алтайского края оставались отрезанными от внешнего мира огромными сугробами, сообщили amic.ru в региональном Минтрансе.

Наиболее тяжелая обстановка в Чарышском районе, где никак не проехать к шести населенным пунктам: Сосновка, Красные Орлы, Чайное, Маральи Рожки, Малая Маралиха и Усть-Пихтовка.

Другие заблокированные метелью села расположены в Топчихинском (Труд, Крутиха, Лаврентьевка), Курьинском (Бугрышиха), Усть-Калманском (Усть-Ермилиха), Усть-Пристанском (Беспалово), Шипуновском (Дружба, Талина), Зональном (Путь Ленинизма), Солтонском (Старая Ажинка), Быстроистокском (Усть-Ануй, Красный городок, Южный) Змеиногорском (Лазурка, Предгорный, Локоток), Локтевском (Павловка) и Третьяковском (с. Крючки и пос. Ивановка) районах.

Дорожные службы расчищают трассы, ведущие к отдаленным населенным пунктам. Работы ведутся круглосуточно.

Согласно плану, до конца сегодняшнего дня транспортное сообщение со всеми 25 муниципальными образованиями восстановят. Туда доставят продукты первой необходимости.

Ранее губернатор Виктор Томенко поручил оперативно расчистить дороги до всех населенных пунктов региона.