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Стало известно, когда расчистят проезд к 25 селам в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В населенные пункты везут продукты первой необходимости
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

На сегодняшнее утро, 21 января, 25 сел Алтайского края оставались отрезанными от внешнего мира огромными сугробами, сообщили amic.ru в региональном Минтрансе.

Наиболее тяжелая обстановка в Чарышском районе, где никак не проехать к шести населенным пунктам: Сосновка, Красные Орлы, Чайное, Маральи Рожки, Малая Маралиха и Усть-Пихтовка.

Другие заблокированные метелью села расположены в Топчихинском (Труд, Крутиха, Лаврентьевка), Курьинском (Бугрышиха), Усть-Калманском (Усть-Ермилиха), Усть-Пристанском (Беспалово), Шипуновском (Дружба, Талина), Зональном (Путь Ленинизма), Солтонском (Старая Ажинка), Быстроистокском (Усть-Ануй, Красный городок, Южный) Змеиногорском (Лазурка, Предгорный, Локоток), Локтевском (Павловка) и Третьяковском (с. Крючки и пос. Ивановка) районах.

Дорожные службы расчищают трассы, ведущие к отдаленным населенным пунктам. Работы ведутся круглосуточно.

Согласно плану, до конца сегодняшнего дня транспортное сообщение со всеми 25 муниципальными образованиями восстановят. Туда доставят продукты первой необходимости.

Ранее губернатор Виктор Томенко поручил оперативно расчистить дороги до всех населенных пунктов региона.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.01.2020 15:55
- гость -

А когда расчистят дорогу и парковки около гимназии 40?

21.01.2020 15:57
- гость -

15:55
- гость -
А зачем ты там паркуешься, гимназист штоле?

21.01.2020 16:00
- гость -

вожу гимназиста. там не проехать не припарковаться.

21.01.2020 16:02
- гость -

16:00
- гость -
Водить не пробовал или у него ножек нет?

21.01.2020 16:03
- гость -

16:00
Возьми лопатку и отколупай себе пятачок для парковки.

21.01.2020 16:06
- гость -

юмористы!
ну во-первых - "не пробоваЛИ" !
а во-вторых приходится с работы заезжать и забирать.

21.01.2020 16:09
- гость -

21.01.2020 16:06
- гость -
пройтись не может?
все нежные такие шо капец...

21.01.2020 16:09
- гость -

16:06
ну во-первых - "не пробоваЛИ" !

Сколько вас там за одним компом сидит?
И вообще, постыдился бы, мелкобуквенный - там колхозы запечатаны, а ты про своего гимназёнка ноешь. Пусть идёт до того места, где для тебя есть парковочное место.

21.01.2020 16:12
- гость -

16:06
Семейка, у вас навоз с калош ещё не весь облетел, а замашки уже царские.

21.01.2020 16:13
- гость -

Ну и где мой коммент? Сережа!

21.01.2020 16:15
гость

Красный городок, Южный находятся в Смоленском районе.

21.01.2020 16:17
- гость -

21.01.2020 16:12
- гость -

))))) вот насмешил... расслабься уже, успокойся, бедолага... кто ж тебя так всю жизнь обижал, что тебя на пустом месте не покидает чувство оскорбленного и униженного???))) давай, бери лопатку и колхозы распечатывай...валенок ...

21.01.2020 16:17
- гость -

21.01.2020 16:06
- гость -
сколько учится в гимназии? ну для примера конец занятий, придут за 50 гимназистами 50 машин для перевозки гимназистов, эт какую территорию чистить надо? ножками гимназистам надо или мил заберателям гимназистов, ножками...

21.01.2020 16:17
- гость -

В Чарышском местами снежный покров достигает 10 метров. Вот и сравните свои жалкие городские жалобы на сугробы с ними.

21.01.2020 16:23
- гость -

"Скончался маленький гимназист, примёрзший языком к железной ограде гимназии, матери не удалось его спасти - не было мест для парковки."

21.01.2020 16:26
- гость -

все ясно... если г..но то это надолго

21.01.2020 16:26
- гость -

"Стихия уничтожает барнаульскую аристократию: cкончался маленький гимназист, примёрзший языком к железной ограде гимназии, матери не удалось его спасти - места для парковки были заметены."

21.01.2020 16:29
- гость -

зажрались, все студенты ездят на ОТ , а этих довезти нужно в обяз

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