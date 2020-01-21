Стало известно, когда расчистят проезд к 25 селам в Алтайском крае

На сегодняшнее утро, 21 января, 25 сел Алтайского края оставались отрезанными от внешнего мира огромными сугробами, сообщили amic.ru в региональном Минтрансе.
Наиболее тяжелая обстановка в Чарышском районе, где никак не проехать к шести населенным пунктам: Сосновка, Красные Орлы, Чайное, Маральи Рожки, Малая Маралиха и Усть-Пихтовка.
Другие заблокированные метелью села расположены в Топчихинском (Труд, Крутиха, Лаврентьевка), Курьинском (Бугрышиха), Усть-Калманском (Усть-Ермилиха), Усть-Пристанском (Беспалово), Шипуновском (Дружба, Талина), Зональном (Путь Ленинизма), Солтонском (Старая Ажинка), Быстроистокском (Усть-Ануй, Красный городок, Южный) Змеиногорском (Лазурка, Предгорный, Локоток), Локтевском (Павловка) и Третьяковском (с. Крючки и пос. Ивановка) районах.
Дорожные службы расчищают трассы, ведущие к отдаленным населенным пунктам. Работы ведутся круглосуточно.
Согласно плану, до конца сегодняшнего дня транспортное сообщение со всеми 25 муниципальными образованиями восстановят. Туда доставят продукты первой необходимости.
Ранее губернатор Виктор Томенко поручил оперативно расчистить дороги до всех населенных пунктов региона.
Комментарии
А когда расчистят дорогу и парковки около гимназии 40?
15:55
- гость -
А зачем ты там паркуешься, гимназист штоле?
вожу гимназиста. там не проехать не припарковаться.
16:00
- гость -
Водить не пробовал или у него ножек нет?
16:00
Возьми лопатку и отколупай себе пятачок для парковки.
юмористы!
ну во-первых - "не пробоваЛИ" !
а во-вторых приходится с работы заезжать и забирать.
21.01.2020 16:06
- гость -
пройтись не может?
все нежные такие шо капец...
16:06
ну во-первых - "не пробоваЛИ" !
Сколько вас там за одним компом сидит?
И вообще, постыдился бы, мелкобуквенный - там колхозы запечатаны, а ты про своего гимназёнка ноешь. Пусть идёт до того места, где для тебя есть парковочное место.
16:06
Семейка, у вас навоз с калош ещё не весь облетел, а замашки уже царские.
Ну и где мой коммент? Сережа!
Красный городок, Южный находятся в Смоленском районе.
21.01.2020 16:12
- гость -
))))) вот насмешил... расслабься уже, успокойся, бедолага... кто ж тебя так всю жизнь обижал, что тебя на пустом месте не покидает чувство оскорбленного и униженного???))) давай, бери лопатку и колхозы распечатывай...валенок ...
21.01.2020 16:06
- гость -
сколько учится в гимназии? ну для примера конец занятий, придут за 50 гимназистами 50 машин для перевозки гимназистов, эт какую территорию чистить надо? ножками гимназистам надо или мил заберателям гимназистов, ножками...
В Чарышском местами снежный покров достигает 10 метров. Вот и сравните свои жалкие городские жалобы на сугробы с ними.
"Скончался маленький гимназист, примёрзший языком к железной ограде гимназии, матери не удалось его спасти - не было мест для парковки."
все ясно... если г..но то это надолго
"Стихия уничтожает барнаульскую аристократию: cкончался маленький гимназист, примёрзший языком к железной ограде гимназии, матери не удалось его спасти - места для парковки были заметены."