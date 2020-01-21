Мэрии не позволили снести кофейню на месте "барнаульского разлома"

В Барнауле суд вынес окончательное решение по делу кофейни "Черный квадрат", расположенной на месте так называемого "барнаульского разлома". Он отклонил иск мэрии с требованием снести объект. Соответствующее решение размещено в картотеке дел арбитражного суда.

Напомним, в суд подал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. В своем иске он требовал от собственника скандально известного участка на улице Партизанской, 60 снести самовольно возведенную постройку.

Власти настаивают, что кофейню построили без разрешений и согласований. При этом, по версии собственника участка, строение является временным, а по утверждению мэрии – капитальным.

Представители ответчика неоднократно пытались доказать, что это временное сооружение, которое легко можно перенести на любое другое место.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62 известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели там элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его.

В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города.

В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта.

Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.