Жительницу Алтайского края нашли в сугробе через три недели после корпоратива

Волонтеры нашли в сугробе тело 41-летней жительницы Третьяковского района. Женщину искали с 27 декабря 2019 года. Известно, что она отмечала с коллегами новогодний корпоратив, после чего отправилась домой. C тех пор ее никто не видел.

По предварительным данным, женщина заблудилась и замерзла, сообщает "Московский комсомолец".

Спасатели в очередной раз просят жителей региона быть осторожными в мороз и метель.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в непогоду между Алейском и деревней Малаховка заблудился 13-летний подросток. Встав возле опоры ЛЭП он позвонил по телефону и передал свои координаты, указав номер столба. Мальчика нашли. В Поспелихинском районе пожилой мужчина также отправился в гости в соседнее село и потерялся. Спасатели нашли его, когда мужчину уже слегка припорошило снегом. Его доставили в больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Напомним, в алтайском МЧС предупреждают о надвигающейся непогоде. Днем 23 января и сутки 24 числа синоптики прогнозируют сильную гололедицу, усиление ветра до 18-23 м/с, обильные снегопады. Местами возможны продолжительные метели и снежные заносы.