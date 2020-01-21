Волонтеры "Снежного штурма" выйдут на уборку снега в Барнауле 22 января

Участники акции "Снежный штурм" 22 января отправятся чистить снег в Барнауле на участках одиноких пенсионеров, ветеранов ВОВ и тружеников тыла, сообщили amic.ru организаторы мероприятия. Работы будут проходить одновременно на нескольких площадках.

Напомним, в рамках акции от пенсионеров принимают заявки на очистку снега с 20 января по 19 февраля. Обратиться за помощью можно по электронной почте kdm-mol3@barnaul-adm.ru или по телефону 8 (3852) 37-03-65.

В прошлом году волонтерами стали более 300 школьников и студентов. Они помогли 80 пожилым людям. Акция проводится при поддержке городских комитетов по делам молодежи и социальной поддержке населения.