Житель Алтая отправился в отпуск к другу, взяв 800 бутылок водки

Полицейские в Турочакском районе задержали автомобиль, в кузове которого под мешками с углем находились ящики с водкой, сообщает МВД по Республике Алтай.

Правоохранители насчитали 800 бутылок. Большая часть из них была без акцизных марок. Водителя доставили в отделение полиции для разбирательства, а алкоголь изъяли и отправили на экспертизу.

43-летний нарушитель рассказал полицейским, что алкоголь вез для личного потребления. По его словам, он планировал длительный отпуск у друга, вот и прихватил с собой спиртное.

На вопрос, где он взял такое количество водки, мужчина ответил, что купил ее в Бийске у неизвестных продавцов.

В отношении отпускника возбудили административное дело по статье "Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции". Ему грозит 5 тысяч рублей штрафа и трезвое времяпровождение, так как алкоголь конфисковали.