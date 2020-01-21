Александр Бастрыкин заинтересовался делом бийчанки, которая живет в подъезде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично контролирует ход проверки на предмет противоправных действий в отношении 80-летней жительницы Бийска. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Как уже писал amic.ru, пенсионерка вынуждена жить в подъезде собственного дома. Она утверждает, что ее дочь и внучка заставили ее подписать дарственную, а затем выгнали из дома.

При этом женщины заявляют, что пенсионерка невменяема, сама их избивает, а также устраивает пьяные посиделки.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.