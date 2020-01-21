Бузова установила рекорд по подписчикам в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова отпраздновала 34-летие российским рекордом по числу подписчиков в Instagram, сообщает Пятый канал.

На ее страничку подписались 19,1 млн человек. Относительно немного от нее отстает непобедимый российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. У него 18,4 млн подписчиков.

Также больше 10 миллионов человек следят за Instagram рэпера Тимати (14,5 млн), блогера Насти Ивлеевой (14 млн), шоумена Павла Воли (13,7 млн), телеведущей Ксении Бородиной (13,6 млн) и музыканта Егора Крида (11,6 млн).

Как уточняет РИА "Новости", среди зарубежных звезд лидирует футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиано Роналду (198 млн), американская певица Ариана Гранде (172 млн) и актер из США Дуэйн Джонсон (166 млн).