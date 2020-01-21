Синоптики фиксируют снежные рекорды на Алтае

Алтайские синоптики фиксируют рекорды по количеству снега. Так, в Змеиногорске за одни сутки выпало 22 миллиметра осадков. При этом почти полвека держался рекорд в 16 миллиметров, сообщают "Вести Алтай".

Как уже писал amic.ru, с улиц Барнаула только за ноябрь и декабрь 2019-го вывезли столько же снега, сколько за весь прошлый зимний сезон. Работы дорожникам добавляют и практически непрекращающиеся снегопады и метели.

Напомним, днем 23 января и сутки 24 числа в крае вновь прогнозируют непогоду. Ветер усилится до 18-23 м/с. Местами возможны продолжительные метели и снежные заносы. Автомобилистов просят по возможности не садиться за руль в эти дни.