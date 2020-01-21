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Рубцовчанин умер в редакции газеты, не дождавшись "скорой помощи"

, ИА "Амител"
Медики прибыли примерно через 20 минут, но пенсионер уже умер
Фото: mirtesen.ru

Фото: mirtesen.ru

В редакции рубцовской газеты "Местное время" 21 января умер 70-летний пенсионер, сообщает издание. Мужчина пришел к журналистам, чтобы дать объявление, но едва ступив на порог, произнес только одно слово: "плохо".

Сотрудница газеты тут же усадила его на стул, а водитель вызвал скорую помощь. В 11:48 он дозвонился по номеру 112.

"Меня долго расспрашивали, потом сказали, что вызов принят. Прошло 14 минут, но “скорой помощи” не было, и в 12:02 снова набрал 112", — рассказал Виталий Колодин.

По его словам, ему посоветовали перезвонить на номер 103 и уточнять информацию там. Дозвонившись со второго раза, водитель услышал, что "скорая помощь" уже едет.

На момент разговора пенсионер еще дышал. Медицинская бригада прибыла спустя несколько минут. Пациент умер до их прибытия.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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