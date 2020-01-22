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Кроме машин есть и люди. Барнаульцы возмущаются из-за нечищеных тротуаров

, ИА "Амител"
Взрослые и дети вынуждены ходить по проезжей части

Жители Барнаула жалуются в редакцию ИА "Амител" на нечищеные от снега тротуары. Людей возмущает то, что снег, который дорожники убирают с городских улиц, складируют на пешеходные дорожки. В итоге и дети, и взрослые, в том числе старики и инвалиды, вынуждены либо пробираться через сугробы, либо подвергать свою жизнь опасности, пытаясь пройти по краю проезжей части.

"Я понимаю, что снега очень много, понимаю, что дороги надо чистить в первую очередь. Но при этом как мать, у которой двое маленьких детей, я хочу ходить безопасно. Когда уже почистят тротуары? Кроме машин в этом городе есть и люди", – написала письмо жительница Барнаула Ирина Киселева.

Молодая мама сфотографировала перекресток улицы Гулькина и проспекта Комсомольского, через который ей каждый день приходится переходить с двумя малышами. "Смотрите внимательно: пешеходный переход виден на фото – он метрах в 50-ти, но до него просто нет дороги. Я с санками и вторым ребенком через эти сугробы просто не пройду. Вариант – только бежать на другую сторону через три полосы. Между прочим, тут интенсивное движение и много детей по этому пути идут в школу и обратно. Видела, как инвалид пытался преодолеть этот участок. Это просто страшно", – указывает Ирина.

Читательница Елена, проживающая в нагорной части Барнаула, просит через СМИ обратить внимание властей на их проблему: люди вынуждены либо по горам снега пролезать до остановок общественного транспорта, либо идти по проезжей части.

"Мы жители нагорной части города (улицы Ломоносова, Фомина и Тихонова) не знаем, куда уже обратиться. У нас ходят три маршрута: 29, 77 и 80. Зимой из-за некачественной уборки снега транспорт просто отказывается ехать по своему маршруту. Ситуация с 25.12.2019 и по сей день. А 12.01.2020 нам расчистили (если так можно сказать) дорогу, просто сдвинув весь снег на пешеходный тротуар. По данному тротуару люди должны пролезть на остановки. А самое главное – по этим тротуарам дети ходят в школу № 48. Они идут по дороге, где едет транспорт. Просим вас как-то помочь нам в этом нелегком бою", – пишет женщина.

Напомним, ситуация с уборкой снега в Барнауле осложнилась после мощного снегопада, обрушившегося на Алтайский край 17 января. В мэрии уточняют, что дорожники работают круглосуточно. 22 января волонтеры в Барнауле отправятся чистить снег на участках одиноких пенсионеров, ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

В рамках акции от пенсионеров принимают заявки на очистку снега с 20 января по 19 февраля. Обратиться за помощью можно по электронной почте kdm-mol3@barnaul-adm.ru или по телефону 8 (3852) 37-03-65.

Также отметим, что в ближайшие двое суток синоптики Алтайского края вновь ожидают ветер до 18-23 м/с и обильные снегопады.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.01.2020 08:12
- гость -

Экономически не выгодно.

22.01.2020 08:38
krash

"снег, который дорожники убирают с городских улиц " - о_О Дорожники убирают? )))) сегодня видел только часть калинина, расширили до 3й полосы, буквально пару квартолов. и фсё. нифига не убирают.

Поэтому не жалуйтесь, не только тротуары не чистят, но и дороги. Да и вообще, тортуары дворники вроде как чистят, на закрепленной территории.

22.01.2020 08:44
- гость -

Тратуары у их видели те не чистят,возми лапатку да помоги ,в деревнях до сих пор,дорожни бьются,а им тратуары вылизаные подавай

22.01.2020 09:11
- гость -

"Вариант – только бежать на другую сторону через три полосы."

Зачем бежать если можно спокойно перейти?
Вот такие бегающие мамы и создают опасные ситуации на дорогах.

22.01.2020 09:16
Потолковый Лампонюх

Не убирают - а нагребают по обочинам сугробы - одно радует дети лишний раз на проезжую часть не выбегут внезапно

22.01.2020 09:21
АБОРИГЕН

На Власихинской от Фурманова и до объездной козья тропа.

22.01.2020 09:26
- гость -

молодая мама пусть дома сидит, и сериалы смотрит.

22.01.2020 09:27
- гость -

Да, это стыд. Барнаульский стыд.

22.01.2020 09:30
- гость -

22.01.2020 09:27
- гость -

Не сгори от стыда. О то сомлеешь прям за компом.

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