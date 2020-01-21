В Алтайском крае снова перекрыли трассу

В Алтайском крае из-за сложных метеоусловий остается закрытой одна трасса, сообщает "Алтайавтодор".

Автодорогу Поспелиха — Курья – Третьяково – граница с Казахстаном перекрыли днем 21 января на участке от села Курья до Казахстана. Ограничение распространяется на все виды транспорта. По остальным трассам движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в регионе несколько дней бушевала метель. Были перекрыты две федеральные и десяток региональных трасс. Из-за метели 17 января на Павловском тракте в направлении Павловска образовалась многокилометровая пробка. Для водителей, застрявших на автодороге, устроили пункт обогрева.

Пресс-служба ГУ МЧС России предупредила, что метель вернется снова на этой неделе. Водителям рекомендуют не садиться за руль.