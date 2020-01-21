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Спасибо, до свидания. СМИ узнали, кто не войдет в состав нового правительства

, ИА "Амител"
Ожидается смена не менее половины состава
Фото: dp.ru

Фото: dp.ru

Перед оглашением нового состава правительства РФ в СМИ появились инсайды о возможных кандидатах на должности и тех, кто к своим обязанностям не вернется. 

По информации РБК, правительство покидает исполняющая обязанности министра просвещения Ольга Васильева. По словам источников, главным кандидатом на этот пост является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Сообщается также, что в состав правительства Мишустина не войдет вице-премьер Максим Акимов. Он может занять должность губернатора Калужской области.

Не будет в новом правительстве и Виталия Мутко. О том, как дальше пойдет его карьера, информации нет. 

Кроме того, в России может смениться министр культуры. По предварительной информации, Владимира Мединского на посту заменит его подчиненная Ольга Любимова, занимающая должность руководителя департамента кинематографии.

С поста вице-премьера по сельскому хозяйству уйдет Алексей Гордеев. Несмотря на то, что в новом правительстве его не будет, работа Гордеева получила положительную оценку в Госдуме.

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что состав правительства изменится примерно на 50%, пишет ТАСС

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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