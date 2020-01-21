Жительница Барнаула отсудила 150 тысяч рублей за наледь на тротуаре

Жительница Барнаула выиграла суд у дорожников, после того как получила травмы на скользком тротуаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

67-летняя пенсионерка поскользнулась рядом с магазином "Фактория-Джинс" на улице Пионеров. Падение вышло настолько неудачным, что женщина сломала руку и позвоночник.

Прокуратура поддержала требования пожилой горожанки на компенсацию полученного вреда. Ответчиком выступило МБУ "Автодорстрой".

Суд обязал дорожников выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Жалоба представителя "Автодорстроя" на решение районного суда оставлена без удовлетворения.