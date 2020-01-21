СМИ: Топилин покинет правительство. Алтайский край меняет куратора?

Экс-министра труда и социальной защиты России Максима Топилина не будет в обновленном правительстве Михаила Мишустина, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В качестве наиболее вероятного преемника называют замминистра финансов Антона Котякова, который курировал вопросы по бюджетной политике в социальной сфере.

Если информация верна, то Алтайский край временно останется без куратора, который должен выправлять социально-экономическое положение региона.

Напомним, в 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать комплекс мер по ускоренному развитию субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

Ранее были определены 10 регионов России, где наиболее сложная ситуация – по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице. И за каждым из них закреплен куратор: это или вице-премьер, или министр – то есть член правительства РФ. Максим Топилин был определен куратором Алтайского края.

Максим Топилин два раза посещал Алтайский край по вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы. Также Топилин пообещал промышленным предприятиям края поддержку из федеральной программы ускоренного развития региона.