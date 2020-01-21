Хоккеисты "Динамо-Алтай" поражением завершили домашнюю серию с "Чебоксарами"

Лидеры Первенства ВХЛ в третий раз сошлись на "Титов-Арене" во вторник, 21 января. До этого команды обменялись победами. Сначала "Динамо-Алтай" разгромно уступило гостям со счетом 2:8, однако затем взяло реванш – 5:2.

В третьем матче барнаульцы пропустили под занавес первого периода, а затем весь матч безуспешно пытались взломать оборону гостей. В конце встречи динамовцы поменяли голкипера на полевого игрока, однако лишь получили шайбу в пустые ворота. 0:2 – поражение "Динамо-Алтай".

Барнаульцы сейчас на втором месте турнирной таблицы с 41 очком. Лидируют "Чебоксары". У них на два балла больше, однако и игр они провели также больше: 29 против 26 у "Динамо-Алтай".

Следующие матчи барнаульцы проведут на выезде в Красноярске 30 января, 1 и 2 февраля. Соперником станут "Красноярские Рыси".