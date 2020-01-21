Службы Алтайского края переведены в повышенную готовность

Оперативные службы Алтайского края приведены в повышенную готовность в преддверии новой метели, которая ожидается с 23 по 24 января, сообщает правительство Алтайского края.

В ходе совещания межведомственной рабочей группы, в котором в режиме видеоселекторной связи приняли участие главы муниципалитетов, ее участники заслушали доклады о текущей ситуации в регионе и прогнозы на ближайшие дни. В связи с надвигающейся новой метелью принято решение мобилизовать все силы и средства.

"Даны рекомендации всем руководителям муниципалитетов по приведению в повышенную готовность. Все необходимые силы и средства будут задействованы в полной мере. Главная задача – обеспечить безопасность граждан, не оставить без внимания ни один населенный пункт", – заявил зампред регионального правительства Игорь Степаненко.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал, что с 22 января в регионе возобновит работу межведомственный оперативный штаб в главке.

По его словам, на патрулирование дорог направят три дополнительные группы из Барнаула. Особое внимание уделят участкам в Алейском, Змеиногорском и Поспелихинском районах, где прогнозируют наиболее тяжелую обстановку.

"Необходимо обеспечить готовность мобильных и стационарных пунктов обогрева, пунктов временного размещения, обеспечить самое широкое информирование граждан об обстановке", – подчеркнул Макаров.

Он также призвал максимально распространить информацию о дорожной обстановке, чтобы о ситуации на различных участках знали не только оперативные службы, но и транспортные компании, которые осуществляют перевозку людей.