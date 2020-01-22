Метель возвращается в Алтайский край 22 января

Ненастную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 22 января, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -3°C до -8°C, ночью – от -5°C до -10°C. На большей части территории региона снег, метели. Синоптики ожидают сильный ветер, временами его порывы будут достигать до 20 м/с. На дорогах местами гололедица и снежные заносы

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -4°C до -6°C, в темное – от -7°C до -9°C. Пройдет небольшой снегопад. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 11 м/с. Могут осложнить жизнь автолюбителям гололед и снежные заносы.

Напомним, наиболее неблагоприятные погодные явления продлятся в регионе два дня – сутки 23 и ночь 24 января. Водителям рекомендовали не выезжать в эти дни за пределы населенных пунктов.