Сибирский полицейский залил виски вместо стеклоочистителя и лишился работы

Сотрудника новосибирской ДПС, который ранее попал в кадры скандального видео, уволили после служебной проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МВД.

Уточняется, что инспектора уволили с формулировкой "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

Напомним, в начале декабря 2019 года в социальных сетях начали распространять ролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебного автомобиля бутылку виски и начинает заливать ее в бачок стеклоочистителя. Свой поступок герой ролика мотивирует, во-первых, тем, что у него нет омывайки, а во-вторых, тем, что он работает в ДПС и может себе такое позволить.