От перемены мест слагаемых. Что думают алтайские политики о новом правительстве

Владимир Путин решения на посту президента принимает быстро: сказал в послании, что надо менять структуру власти, – через пару часов все правительство в отставку, а менее чем через неделю уже готово новое. Кто эти люди, читайте в материале "Новое правительство РФ. Кто в него вошел?". А что о них думают? Об этом будет текст ниже. По этому поводу портал amic.ru – кого-то ночью (Москва с Алтаем время не сверяет), а кого-то рано утром – спросил алтайских политиков, депутатов и экспертов. Вот что они думают о смене правительства и как это отразится на нашей жизни.

Политтехнолог Антон Понкрашев:

– Правительство России претерпело серьезные изменения. Главное, что стоит отметить – уход практически всего социального блока. Это говорит о том, что у президента явно накопились к нему вопросы.

В последнее время именно социальные вопросы вызывали наибольшее раздражение у жителей регионов. Это и скандалы с лекарствами, и с системой образования. Вопросы по здравоохранению задавались даже на прямой линии.

На новое правительство ляжет сейчас одна главная и важная задача – реализация национальных проектов и послания президента Федеральному собранию. И дальнейшая судьба новых министров будет зависеть как раз от того, как они справятся с поставленными задачами.

Что касается Лаврова и Шойгу, то решение по ним явно будет приниматься позднее – примерно через год, когда новая политическая система приобретет понятные очертания. Они остаются ключевыми фигурами в правительстве.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), фракция "Единая Россия", Иван Мордовин:

– Прогнозы ряда экспертов, которые говорили о незначительных изменениях в составе правительства, не оправдались. Произошло серьезное обновление. Очевидно, что нужны более серьезные улучшения как в социальной сфере, так и в экономике страны. Именно этого и ждут от нового правительства. Эффективное выполнение задач, которые в послании поставил президент, потребуют энергичных действий и новых подходов от министров. С этим прежде всего и связаны замены в составе правительства.

Для нашего аграрного региона хорошая новость, что свой пост сохранил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, с которым уже выстроены отношения. Немаловажно для Алтайского края и то, что в правительстве остался работать министр энергетики Александр Новак.

Депутат Барнаульской гордумы (БГД), глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов:

– Учитывая историческое послание президента, новые акценты и люди логичны. Отрадно, что вице-премьером стал Андрей Белоусов, который стоял у истоков формирования национальных проектов. И можно уверенно сказать, что работа по нацпроектам будет продолжена. Логичны изменения в социальном блоке, с учетом того, что сказал президент в послании о социальном блоке. А еще возможны перспективы для настольного тенниса: новый министр спорта Олег Матыцин является мастером спорта по настольному теннису, как и алтайский министр Алексей Перфильев (мастер спорта России).

Депутат АКЗС, член фракции ЛДПР Евгения Боровикова:

– Мы надеемся, что новое правительство оценит многочисленные инициативы ЛДПР, направленные на повышение благосостояния граждан. И Мишустину партия рекомендует поставить заботу о благосостоянии россиян на первое место. ЛДПР считает, что правительство должно стать местом для настоящих дискуссий. Никогда не должны министры говорить в негативном ключе в ответ на инициативы – мол, не получится, не сделаем. Нужно говорить: попробуем, создадим комиссию! Новый состав достаточно профессионален, грамотен, сбалансирован. ЛДПР надеется на успешное взаимодействие.

Депутат АКЗС, глава фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев:

– Для того чтобы дать оценку новому правительству, нужно понять главную причину роспуска старого состава. Считаю, что в первую очередь это неисполнение майских указов президента и проблемы в реализации национальных проектов. И вытекающие отсюда нарастающее неравенство, усугубление ситуации в социальной сфере. При этом мы видим одну любопытную тенденцию. Не возобновили свои полномочия те министры, работа которых вызывала наиболее острое общественное недовольство. Будь то провал в спортивной сфере, регулярные скандалы в Минкульте, "оптимизация" медицины и т.д. Так что практически полное обновление "социального блока" вполне логично и объяснимо. Это новые, пока еще малоизвестные на федеральном уровне люди. Поэтому рано говорить об их деловых качествах. Но, по крайней мере, у них нет негативного шлейфа, что позволит начать работу в своих отраслях с чистого листа.

Депутат АКЗС, фракция КПРФ, Вероника Лапина:

– Тут как в математике: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Несмотря на новые лица в правительстве, курс его не изменится пока главный руководитель тот же. В Новоалтайске коммунисты вчера провели пикет, который как нельзя лучше демонстрирует отношение партии к происходящим событиям.

Депутат Госдумы от региона Наталья Кувшинова:

– Утвержденное правительство профессиональное и содержательное, состоит из руководителей, представляющих разные сферы и структуры, очень сбалансированно. Со многими коллегами мы в Госдуме уже содержательно работали и работаем, так как они уже были представлены в составе кабмина: Владимир Якушев, Евгений Дитрих, Татьяна Голикова, Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Николаевич очень активно работал с Алтайским краем на протяжении прошлого года по теме ленточных боров, с ним запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе по экологической реформе, лесоохранному комплексу и др.

С министром транспорта также ведется серьезная работа в рамках национального проекта, дополнительного финансирования ремонта дорог и передачи трасс в федеральную собственность.

Безусловно, логично и ожидаемо было увидеть в новом составе правительства Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Профессионалы с большой буквы, к которым ни у одной фракции Госдумы никогда не было претензий.

В то же время было приятно видеть коллег, которые только вошли в правительство. Вице-премьер (а в прошлом заместитель министра экономического развития) Виктория Абрамченко, министр просвещения (экс-руководитель Рособрнадзора) Сергей Кравцов, министр спорта (глава федерации студенческого спорта) Олег Мотыцин и др. С ними мы тоже уже не первый год знакомы и работаем.

Что важно, в состав кабмина вновь вошел представитель регионов Максим Решетников, в недавнем прошлом губернатор Пермского края. Теперь он будет отвечать за экономику страны, с учетом проблематики регионов, известной по работе в субъекте.

Глава исполкома реготделения партии "Единая Россия", депутат АКЗС Денис Голобородько:

– Все, безусловно, ждали, когда новый премьер-министр огласит состав своего правительства, чтобы понять, каких изменений ждать в курсе развития, на специалистов какого рода делать ставку. Сейчас мы видим, что Михаил Мишустин выбрал людей, имеющих опыт государственного управления или во вверенных им сферах. Замена половины состава правительства предполагает обновление и подходов работы. Но в целом пока делать выводы рано.