В Кремле назвали вице-премьеров нового правительства РФ

Посты вице-премьеров в правительстве Михаила Мишустина обновили на две трети. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Первым вице-премьером стал бывший помощник президента Андрей Белоусов.

Ему будут помогать глава Росреестра Виктория Абрамченко, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, гендиректор "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко и замруководители ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук.

Из кабмина Дмитрия Медведева остались только Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев.

Ранее Медведев сообщил Путину о роспуске правительства. Это произошло после послания президента Федеральному собранию. На должность нового главы правительства назначили Михаила Мишустина.