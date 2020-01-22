Незаменимые: Лавров и Шойгу остались в новом правительстве

Сергей Лавров и Сергей Шойгу остались во главе МИД и Минобороны соответственно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Также свои посты сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В остальных министерствах руководители сменились.

Напомним, прежнее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января – сразу после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. По некоторым данным, глава государства остался недоволен тем, как правительство Медведева исполняет майские указы.

Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.