Девять министров сменили в правительстве РФ

Правительство России значительно обновило свой состав – сохранили свои посты 12 из 22 министров.

Это Евгений Дитрих (Минтранс), Евгений Зиничев (по делам ГО и ЧС), Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Александр Козлов (по развитию Дальнего Востока и Арктики), Владимир Колокольцев (МВД), Сергей Лавров (МИД), Денис Мантуров (Минпромторг), Александр Новак (Минэнергетики), Дмитрий Патрушев (Минсельхоз), Антон Силуанов (Минфин), Сергей Шойгу (Минобороны) и Владимир Якушев (Минстрой).

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев покинул должность в связи с упразднением ведомства.

Минпросвещения возглавил Сергей Кравцов (была Ольга Васильева), Минтруда — Антон Котяков (был Максим Топилин), Минкульт — Ольга Любимова (был Владимир Мединский), Минспорта — Олег Матыцин (был Павел Колобков), Минздрав — Михаил Мурашко (была Вероника Скворцова), Минэкономики — Михаил Решетников (был Максим Орешкин), Минобразования — Валерий Фальков (был Михаил Котюков), Минюст – Константин Чуйченко (был Александр Коновалов), Минкомсвязи — Максут Шадаев (был Константин Носков).

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьеров. Только трое из девяти сохранили свои посты в новом правительстве.