9 из 10. Утренние пробки в Барнауле осложняются несколькими авариями

Утро 22 января в Барнауле началось с нескольких ДТП, которые добавили несколько баллов к утренним пробкам. Сервис Яндекса показывает 9 из 10.

По Павловскому тракту автомобили стоят от пересечения с улицей Малахова до улицы Фурманова, где движение также не очень активное. Большой затор в районе Малаховского кольца у ТЦ Огни: машины стоят как по Антона Петрова, так и по Малахова.

Традиционно утром большая пробка собирается по Змеиногорскому тракту и улице Советской армии. В центре города заторы есть на каждой улице, но с большими промежутками.

Усложняют проезд аварии на Змеиногорском тракте, Власихинской, на пересечении Малахова и Антона Петрова, по улице Юрина и на Загородной.