Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле

Утром 22 января в Барнауле произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, рассказали очевидцы в сообществе "Barnaul22".

Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком у остановки "Детский сад" на Солнечной поляне. Автомобили развернуло и они перекрыли часть дороги. Проезд по данному участку затруднен.

Были ли в момент аварии в салоне автобуса пассажиры, неизвестно. Информации о пострадавших нет.

Подробности происшествия уточняются.