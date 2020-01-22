Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле

Утром 22 января в Барнауле произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, рассказали очевидцы в сообществе "Barnaul22".
Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком у остановки "Детский сад" на Солнечной поляне. Автомобили развернуло и они перекрыли часть дороги. Проезд по данному участку затруднен.
Были ли в момент аварии в салоне автобуса пассажиры, неизвестно. Информации о пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
А зачем коменты тереть? Еще раз напишу, когда ума наберется правительство и запретит нафиг фуры в часы пик? Ночь есть - пусть катаются и аварий меньше и пробок в разы меньше будет.