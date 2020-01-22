Алтайские полицейские продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды

Сотрудники полиции в Алтайском крае продолжают работать в усиленном режиме из-за возможного ухудшения погоды. Соответствующее распоряжение принял Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Он дал команду обеспечить порядок на двух пунктах обогрева и временных пунктах размещения, которые организуются МЧС. На трассах с ограничением движения выставляются посты ДПС.

"Организовано тесное взаимодействие Главного управления МВД России по Алтайскому краю с Правительством Алтайского края, МЧС, Министерством здравоохранения, Алтайавтодором, Упрдор "Алтай" в рамках организации превентивных мер в связи с предстоящим ухудшением погоды", — дополнили в ведомстве.

В настоящее время закрытым для движения остается один участок трассы: Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Казахстаном.