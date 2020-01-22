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Алтайские полицейские продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды

, ИА "Амител"
Ожидается ухудшение погодных условий
Фото: rybnoe.net

Фото: rybnoe.net

Сотрудники полиции в Алтайском крае продолжают работать в усиленном режиме из-за возможного ухудшения погоды. Соответствующее распоряжение принял начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Он дал команду обеспечить порядок на двух пунктах обогрева и временных пунктах размещения, которые организуют сотрудники МЧС. На трассах с ограничением движения выставляются посты ДПС. 

"Организовано тесное  взаимодействие Главного управления МВД России по Алтайскому краю с правительством Алтайского края, МЧС, Министерством здравоохранения,  Алтайавтодором, Упрдор "Алтай" в рамках организации превентивных мер в связи с предстоящим ухудшением погоды", – дополнили в ведомстве. 

В настоящее время закрытым для движения остается один участок трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Казахстаном. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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