Алтайские полицейские продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды

Сотрудники полиции в Алтайском крае продолжают работать в усиленном режиме из-за возможного ухудшения погоды. Соответствующее распоряжение принял начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Он дал команду обеспечить порядок на двух пунктах обогрева и временных пунктах размещения, которые организуют сотрудники МЧС. На трассах с ограничением движения выставляются посты ДПС.

"Организовано тесное взаимодействие Главного управления МВД России по Алтайскому краю с правительством Алтайского края, МЧС, Министерством здравоохранения, Алтайавтодором, Упрдор "Алтай" в рамках организации превентивных мер в связи с предстоящим ухудшением погоды", – дополнили в ведомстве.

В настоящее время закрытым для движения остается один участок трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Казахстаном.