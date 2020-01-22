"Я напуган": полиция заинтересовалась концертом комика Александра Долгополова

Российский стендап-комик Александр Долгополов на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о том, что полиция заинтересовалась его творчеством.
"Мне показали это уведомление, которое пришло в петербургский стендап-клуб HopHead, где полиция просит предоставить подробную информацию обо мне. Зачем? Я не знаю, но явно ничего хорошего ждать не стоит", – сказал Александр в своем обращении к подписчикам.
К посту он прикрепил текст уведомления, которое пришло в клуб. В нем указано, что правоохранители заинтересовались концертом Долгополова под названием "Новый час шуток". В ответном письме администрацию заведения попросили указать дату съемки видео и полные данные о выступающем лице.
Сам комик предполагает, что внимание полиции могли привлечь шутки о представителях власти.
Комментарии
скорее всего новость - фейк, бездарность просто пиарится.
"внимание полиции могли привлечь шутки и представителях власти", ну так и правильно, полицейским то обидно, что шутки только про правительство, а про них них нет.
Дошутился мразотный.
Шутки с упоминанием, имения царя всея Российской Федерации, князя Таврического, Донбасского, Луганского, да продлятся дни его вечно, весьма чреваты последствиями.
22.01.2020 10:06
- гость -
Тут его выкладывали. Шуток там не увидел.
Это существо с низкой ответственностью придумало обсирать города из окон гостиниц.
Всё будет нормально Саня, властям уже начали давать по морде, боится она огласки своих не законных действий.
Кто вчера знал о существовании этого кривляки? Кто о нём узнает завтра? Сколько заплатили АМИК за рекламу? А если бесплатно, то вы, господа из АМИК, лохи.
концертом Долгополова под названием "Новый час шуток"
Сразу вычислили, он думал самый хитрый, теперь мы все должны начать искать его концерт, подписаться и узнать, что он наврал, ничего, что уже рассказывали раньше, он там не рассказывает. Но пиар сработал, кто не знал, знает. Я его знал, слушал, смешно. Матерится, правда, много, а мат смешно, когда уместно. А когда матом камуфлируют тупые шутки, слух режет, не смешно
Ох и комики, эти гомики!