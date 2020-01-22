"Я напуган": полиция заинтересовалась концертом комика Александра Долгополова

Российский стендап-комик Александр Долгополов на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о том, что полиция заинтересовалась его творчеством.

"Мне показали это уведомление, которое пришло в петербургский стендап-клуб HopHead, где полиция просит предоставить подробную информацию обо мне. Зачем? Я не знаю, но явно ничего хорошего ждать не стоит", – сказал Александр в своем обращении к подписчикам.

К посту он прикрепил текст уведомления, которое пришло в клуб. В нем указано, что правоохранители заинтересовались концертом Долгополова под названием "Новый час шуток". В ответном письме администрацию заведения попросили указать дату съемки видео и полные данные о выступающем лице.

Сам комик предполагает, что внимание полиции могли привлечь шутки о представителях власти.