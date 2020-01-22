Стали известны доходы членов нового правительства

Издание "Ъ" обнародовало доходы членов нового правительства РФ за 2018 год. Больше всего заработал вице-премьер Юрий Трутнев. Его доход составил 538 миллионов рублей. На втором месте министр промышленности и торговли – 443 миллиона. Замкнул тройку самых обеспеченных членов правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев – 183,8 миллиона рублей.
Отметим, что новый премьер-министр Михаил Мишустин в минувшем году задекларировал почти 19 миллионов рублей
Доходы членов правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин – 19 млн рублей
Первый вице-премьер Андрей Белоусов – 7,68 млн рублей
Вице-премьер Марат Хуснуллин – 8,8 млн рублей
Вице-премьер Виктория Абрамченко – 10,6 млн рублей
Вице-премьер Юрий Борисов – 17,3 млн рублей
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко – нет данных
Вице-премьер Татьяна Голикова – 14,2 млн рублей
Вице-премьер Юрий Трутнев – 538 млн рублей
Вице-премьер Алексей Оверчук – нет данных
Вице-премьер Дмитрий Григоренко – 8,7 млн рублей
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков – 14,9 млн рублей
Министр просвещения Сергей Кравцов – 3,4 млн рублей
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – 183,8 млн рублей
Министр транспорта Евгений Дитрих – 7,1 млн рублей
Министр юстиции Константин Чуйченко – 13,1 млн рублей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко – 4,3 млн рублей
Министр иностранных дел Сергей Лавров – 7,3 млн рублей
Министр обороны Сергей Шойгу – 11,5 млн рублей
Министр экономического развития Максим Решетников – 7,6 млн рублей
Министр финансов Антон Силуанов – 40 млн рублей
Министр культуры Ольга Любимова – 2,5 млн рублей
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров – 443 млн рублей
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев – 10 млн рублей
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков – 8,7 млн рублей
Министр энергетики Александр Новак – 18,6 млн рублей
Министр спорта Олег Матыцин – нет данных
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев – нет данных
Министр МЧС Евгений Зиничев – 9 млн рублей
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов – 6,6 млн рублей
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин – 47,5 млн рублей
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев – 23,1 млн рублей.
Напомним, указ о назначении членов нового правительства глава государства Владимир Путин подписал накануне, 21 января. В составе парламента восемь новых министров. Еще 13 сохранили свои посты. Среди вице-премьеров шестеро новых и трое работавших еще с Дмитрием Медведевым.
Комментарии
ща бизнес у их жон, детей и прочих родственников как попрёт
Возрадуемся нищеброды
Лучше бы не обнародовали, а то у меня теперь чувство что меня обокрали дважды
Когда уже этот фарс прекратится - все знают "их предприятия", и прочее, зачем им вообще официалку платят!
Их зарплаты к средней по стране будут приводить?
22.01.2020 10:42
Потолковый Лампонюх
.... меня обокрали дважды
Фи! Дважды!? Да с 1991 года, у калькулятора регистров не хватит, сколько раз.
А ты дважды, считать штоле только до двух умеешь? ))
Боже мой ! Какие цифры ! что это ? Есть такие з/платы ?!
Что это у нового министра культуры доход такой маленький? надо исправить...
"...В рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.
2000й год. Я поступаю в институт. По телевизору показывают Путина, который обещает, как будет жить хорошо. Прошло 20 лет. Теперь я вижу, кто стал жить хорошо.