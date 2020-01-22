Взыскание долгов по ЖКХ могут поручить коллекторам

Коллекторские агентства могут быть допущены к полноценной работе с долгами по ЖКХ, сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к обсуждению соответствующего закона.

По данным издания, новый вариант закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц обсуждали на заседании рабочей группы. Отмечается, что участники рынка ЖКХ выступают против претензионного порядка при работе с должниками.

"Они информируют должников другими способами, и необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности", – пояснил источник.

Сейчас законопроект дорабатывается.