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Взыскание долгов по ЖКХ могут поручить коллекторам

, ИА "Амител"
Соответствующий закон будет уточняться
Фото: click-or-die.ru

Фото: click-or-die.ru

Коллекторские агентства могут быть допущены к полноценной работе с долгами по ЖКХ, сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к обсуждению соответствующего закона.

По данным издания, новый вариант закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц обсуждали на заседании рабочей группы. Отмечается, что участники рынка ЖКХ выступают против претензионного порядка при работе с должниками.

"Они информируют должников другими способами, и необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности", – пояснил источник. 

Сейчас законопроект дорабатывается.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.01.2020 10:40
- гость -

Замечательное решение

22.01.2020 10:51
могиканин

за то бандюки при деле будут...

22.01.2020 10:57
- гость -

и правильно, живут годами ничего не платят, умные все стали

22.01.2020 11:00
гость

Может Жириновский долги простит?

22.01.2020 11:11
- гость -

годами ничего не платят,

Самое интересное, что мы за них плати. И если вдруг они погасят долги ,
то нам всё равно ничего не вернут!!!((

22.01.2020 11:17
- гость -

что мы за них плати.
Не несите ересь, где и когда Вы за них заплатили?

22.01.2020 11:22
- гость -

Не несите ересь,
Точно? Ну ну? А не задумывались откуда такие одн, скажем по электроэнергии.
Потому что дом рассчитывают по домовому прибору учета!!! Поинтересуйся.

22.01.2020 11:22
гость

Ну как бы не за все мы платим. Частично, наверное, да, платим, но не за все. За то, что их счетчики накрутили, повестить на других непросто. Наверное есть хитрые механизмы и хотелось бы, чтобы прокуратура про эти механизмы знала

22.01.2020 11:25
гость

Один из хитрых механизмов, когда долг по ОДН раскидывают ни на всех, а на тех, кто платит. Тут бы и посадить одного другого хитреца и наказать в гражданском порядке, больше так делать не будут

22.01.2020 11:36
- гость -


22.01.2020 11:22
- гость -
при чем тут ОДН? вы путаете долги по ЖКУ и перерасход по ИПУ
как можно разговаривать с такими непонимающими гражданами - хоть закон прочтите как все начисляется

Поинтересуйся. я бухгалтер по кв. плате, знаю

22.01.2020 11:42
Ватник

Тут, видимо экспеды собрались?
А традиционно:
https://www.amic.ru/voprosdnya/453889/

22.01.2020 11:42
Дмитрий

Оплата платежей ЖКХ - это измена Родине. Ст.275 УК РФ.

22.01.2020 11:49
гость

22.01.2020 11:36
- гость -

Ну значит перерасход по ИПУ (что это?) можно раскидать на тех, кто платит? Вы бухгалтер, вам видней, как на нас, платящих, можно долги не платящих скинуть, правда? Вот я и хочу, чтобы прокуратура тоже это знала. Вы им позвоните, расскажите

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