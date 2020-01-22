Четыре населенных пункта Алтайского края остаются в снежном плену

Дорожники продолжают работу по расчистке дорог к селам в Алтайском крае. Проезд обеспечен к 22 населенным пунктам, сообщает официальный сайт Алтайского края.

21 января очистили дороги до поселка Путь Ленинизма (трасса Р-256 – Луговское – Путь Ленинизма, Зональный район), сел Чайное (трасса Маяк – Красные Орлы – Чайное, Чарышский район), Малая Маралиха (дорога Маралиха – Маральи Рожки – Малая Маралиха, Чарышский район).

Отсутствует проезд к населенным пунктам Бугрышиха, Сосновка, Предгорный и Локоток.

Для движения всех видов транспорта закрыта трасса Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.